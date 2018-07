Superati in finale Andrea Branciforte e Carmela Minincleri

Corrado Melilli e Simona Angheluşi si sono aggiudicati sabato pomeriggio il torneo di quarta categoria di tennis “Maria SS. della Visitazione”. Il torneo, che ha avuto inizio lo scorso 24 Giugno in concomitanza con la festività patronale del capoluogo, si è svolto presso i campi di Villa Farina recentemente ristrutturati.

Il ragusano Melilli ha avuto la meglio in finale sull’ennese Andrea Branciforte (6-1, 7-6), mentre la nissena Angheluşi ha superato in finale l’aidonese Carmela Minincleri (6-2 6-3).

Il torneo, si ricorda, era valido come 27° prova del Circuito Regionale Sicilia Maschile e 24° prova del Circuito Regionale Sicilia Femminile. Circa cinquanta i tennisti partecipanti provenienti da diverse provincie siciliane.

“Siamo felici – questo il commento del presidente del Circolo Tennis di Enna Maurizio Bonasera che si è occupato dell’organizzazione dell’evento – per l’ottima riuscita di questo torneo svoltosi all’insegna del sano agonismo e, soprattutto, della correttezza in campo. Ringrazio nuovamente l’amministrazione comunale per aver patrocinato la manifestazione, gli addetti agli impianti per l’efficienza dimostrata nella pulizia e preparazione dei campi durante tutti gli incontri del torneo e, soprattutto, i tennisti che si sono iscritti e che hanno emozionato i numerosi spettatori con gare entusiasmanti. Questo torneo – conclude Bonasera – vuole essere il primo di una lunga serie ad Enna, affinché il movimento tennistico in città possa sempre più crescere”.

