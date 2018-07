Tragico incidente nel porto di Gela. Un uomo gelese di 58 anni ha perso la vita la scorsa notte, intorno alle 5,30.

L’uomo si trovava a bordo della sua vettura è caduto in acqua, per cause in via d’accertamento. Da una prima ricostruzione sembra l’incidente si avvenuto in maniera autonoma. corpo della vittima senza vita è stato estratto dalla vettura una squadra di vigili del fuoco. Sul posto gli agenti del commissariato di Gela stanno indagando sulle possibili cause dell’incidente. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del cinquantottenne. Il medico legale sul post ha effettuato un primo esame autoptico. (Fonte gds.it) (Foto di repertorio)

Mi piace: Mi piace Caricamento...