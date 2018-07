CALTANISSETTA – Grazie alla sensibilità dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza, che ha fornito precise indicazioni alla Direzione Strategica dell’A.S.P. di Caltanissetta, sarà in pagamento nei prossimi giorni il beneficio per i disabili gravissimi relativo anche alla mensilità di Aprile 2018.

Infatti ad integrazione del pagamento già effettuato per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo 2018, il Commissario Straordinario dell’ A.S.P. di Caltanissetta dr.ssa Maria Grazia Furnari, ha firmato la delibera per la anticipazione delle somme occorrenti per la liquidazione e pagamento a completamento del 1° quadrimestre 2018 in attesa dell’integrazione delle somme da parte dell’ Assessorato della Famiglia.

