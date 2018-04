PALERMO – La Sicilia presenta il conto allo Stato: 600 milioni relativi alle accise sui carburanti. Il governo Musumeci e l’assessore all’Economia Gaetano Armao hanno previsto nella legge di stabilita’ la restituzione dei soldi delle accise sui prodotti petroliferi. “E’ un diritto che spetta alla nostra Regione”, dice Alessandro Arico’, capogruppo all’Ars di #Diventera’Bellissima, movimento del governatore. “Dopo anni in cui i precedenti governi regionali hanno troppo spesso esitato a rivendicare i diritti della Sicilia, talvolta addirittura rinunciandovi con accordi capestro – aggiunge – e’ finalmente giunto il momento di fare valere le nostre ragioni. Quei fondi, peraltro, potranno compensare un’altra ingiustizia, cioe’ la quota eccessiva pagata dalla nostra Regione sul versante della compartecipazione alla spesa sanitaria”. La questione si sposta all’Ars: “Noi sosterremo con convinzione e forza questo emendamento alla Finanziaria e il nostro auspicio e’ che su questa ed altre battaglie per i diritti della Sicilia vi sia in aula la maggiore convergenza possibile tra tutte le forze politiche”.

