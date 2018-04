In Seconda categoria nel girone F è destinata a protrarsi la sfida salvezza tra Amatori Gela, ultimo, e Nuova Niscemi, penultimo. Nell’ultimo turno di campionato, tanto la Nuova Niscemi (1-0 con il San Giorgio), quanto l’Amatori Gela (5-3 con la Sanconitana) hanno vinto i rispettivi impegni di campionato, per cui, a due giornate dalla fine, ci sono ancora quattro punti di distanza tra le due formazioni. Nel girone G, invece, sorpasso riuscito alla Master Pro San Cataldo che ha battuto 0-2 fuori casa il Petralia Sottana con reti di Di Marco e Facciponte dando una grossa mano d’aiuto al Cusn Caltanissetta che nell’anticipo ha superato 0-1 il Petralia Soprana con gol di Princiotta. Per il resto solo 0-0 nell’atteso derby provinciale tra Riesi e Marianopoli, mentre l’Acquaviva, battendo 2-0 l’Alia, ha conquistato la matematica certezza della salvezza. In classifica Valledolmo primo ormai irraggiungibile, con la Master Pro seconda con 45 punti e Riesi con Villarosa appaiati a 44 punti. A seguire c’è il Cusn a quota 38 e buon quinto in zona play off.

