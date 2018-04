SAN CATALDO. <La Villa comunale è un patrimonio cittadino da valorizzare; il nostro progetto si basa sulla riqualifica della vecchia pista di pattinaggio comunale sita nella parte superiore della Villa, per restituirla alla collettività al fine di creare un luogo di attrazione sportiva e culturale e di aggregazione per i giovani>. Così la Consulta giovanile di San Cataldo che ha deciso di pubblicizzare il proprio progetto di Democrazia partecipata alla vigilia delle votazioni che si svolgeranno domani 24 aprile nella sala consiliare del palazzo comunale dalle 8 alle 19. La Consulta ha invitato tutti a votare per il proprio progetto che è compreso tra i sette progetti di democrazia partecipata presentati. Il più votato otterrà il finanziamento da parte del Comune. Sono complessivamente sei le proposte progettuali per le quali sarà possibile esprimere il proprio voto: . “BUONI SPESA”; “VIVERE INSIEME”; “SALUSANCATALDO”; “RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA MONUMENTALE DELLA TORRE CIVICA: DECORAZIONE DELLE ALZATE DELLE RAMPE CENTRALI CON FORMELLE IN PIETRA BASALTICA CERAMIZZATE”; “A SPASSO TRA STORIA, CULTURA E TRADIZIONI SANCATALDESI” e “UN TERRITORIO DA RISCOPRIRE, PISTA DI PATTINAGGIO”.

