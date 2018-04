SAN CATALDO. <È bene precisare che gli ulivi piantumati nell’area a verde di Piazza San Papa Giovanni XXIII (nella foto), così come nell’aiuola Babbaurra, non sono costati un centesimo di euro alla collettività sancataldese>. Così il sindaco Giampiero Modaffari nella sua pagina di facebook a proposito degli alberi secolari di ulivo recentemente piantumati sia in via Babbaurra che nella Piazza Papa San Giovanni XXIII di fronte al palazzo comunale. Una precisazione che, come ha rilevato il sindaco, appariva dovuta: <Sono il frutto di una totale donazione a favore della Città da parte di istituzioni e di mie personali amicizie>. Evidentemente, come ha ribadito il sindaco, tali precisazioni sono state fatte per evitare di alimentare discredito attorno all’amministrazione comunale “colpevole” di un presunto sperpero di risorse economiche utilizzabile per altre esigenze.



