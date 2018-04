SAN CATALDO. Il prossimo 23 aprile arriva Dance hit, la compilation dell’estate firmata da mr. Cubanito. Lo showman e trasformista nisseno Francesco Gibilaro approda nel mondo discografico con un disco realizzato insieme a Alain Deejay: al centro del progetto la coreografia ufficiale del brano “Muevete” curata da Cubanito, annunciato tra i successi dell’estate 2018. In uscita in tutti gli store digitali il prossimo 23 aprile la compilation “Dance Hit – Mr Cubanito” primo progetto discografico a cura del trasformista e showman Francesco Gibilaro, Mr Cubanito, giovane artista di San Cataldo (Caltanissetta) da anni simbolo e vero trascinatore delle estati in riviera romagnola, “Dance Hit – Mr Cubanito” sarà una compilation dallo stile tropicale con all’interno 13 tracce (più un bonus track e un bonus video). Si tratta di un’idea che nasce dalla collaborazione tra Gibilaro e Alain Deejay sul brano “Muevete” scritto dallo stesso Alain Deejay insieme a Ivan Bruhn con un video girato interamente a Lugo (Ra) con i monumenti storici dall’Ala di Baracca al Pavaglione, da Piazza dei Martiri alla Rocca a fare da sfondo. Il video in pochi giorni ha superato le 50mila visualizzazioni su YouTube e nasce dalla collaborazione con il team di Marco Fabbri e la presenza esclusiva della ragazze Venere d’Italia e Miss Fashion Victim. MrCubanito è il ballerino-coreografo ideatore del ballo di gruppo ufficiale del brano “Muevete” già inserito nei circuiti fitness più importanti. La clip della coreografia sarà presente come traccia video all’interno della compilation. Tra gli altri brani scelti da MrCubanito per la sua compilation compaiono svariati nomi di fama internazionale come Bobby Solo, in pista con il nuovo reggaeton estivo “Sueno” tratto dalla famosa “Una Lacrima Sul Viso”, come pure Cosimo, noto cantante latino, proposto più volte coi suoi brani nella trasmissione tv “Uomini e Donne”, quindi Giovix con la sigla Tv “Influencer Girls”, Rock-Aro Dj, Danilo Orsini, Emblema e Jhon Sombra direttamente dal Brasile. Alcuni brani della compilation Dance Hit, sono usciti in questi mesi anche sulla famosissima Hit Mania. “Dance Hit – Mr Cubanito” è prodotto da GtStudio Recordings per Islands Music Records, graphic designer Cristian Lemma. Ha partecipato alla realizzazione anche il team Mp Music Factory e oltre che negli store digitali sarà acquistabile come cd su vari siti internet e ovviamente nelle serate dell’artista stesso. Soddisfatto Alain Deejay tra i principali promotori parla di Dance Hit –Mr Cubanito come del “primo capitolo di un progetto internazionale destinato a scaldare questa estate e le future per tutti i turisti e gli amanti della bella musica”. MrCubanito è entusiasta e commenta la novità con gioia:”Mi trovo di fronte a una affascinante svolta della mia carriera che entra con umiltà ma anche con tanta passione e voglia di imparare in un settore nuovo per me come quello discografico. Andiamo in questo modo a comporre un puzzle di espressioni che uniscono da sempre per quel che mi riguarda: animazione, quindi divertimento a 360 gradi, di giorno e di notte, arte con le maschere e il trasformismo, un pensiero coerente e sano mirato a immaginare una società aperta, inclusiva, curiosa, umana nel quale non poteva certamente mancare la musica. Ringrazio in questo senso tutti quelli che stanno credendo insieme a me in questo complesso ma avvincente progetto di arte e di vita che, pezzo dopo pezzo, prende sempre di più forma come uno splendido mosaico”. Francesco Gibilaro, 27 anni, è originario della provincia di Caltanissetta in Sicilia e da quasi dieci anni si esibisce nelle piazze e nei locali dell’Emilia Romagna. Animatore di campagne importanti contro l’omofobia e per i diritti civili, ha incontrato numerosi personaggi tra i quali l’ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta per sensibilizzare sui temi della lotta alle discriminazioni nella provincia italiana. E’ stato più volte ospite della trasmissione di Italia Uno “Le Iene”, intervistato da Radio 24 e dal Corriere della Sera. Da diverse stagioni la stampa locale e nazionale lo segue e lo racconta come vero trascinatore delle spiagge romagnole che quest’anno avranno una gioia in più imparare, insieme a MrCubanito, la coreografia di Muevete. L’estate 2018 si annuncia, insomma, più che mai appassionante per MrCubanito e le sue migliaia di fan che lo seguono con affetto sui social e, da quest’anno, anche negli store musicali.

