GELA – La procura di Gela ha avviato un procedimento in merito ai “gravi disservizi” che si sono verificati ultimamente in citta’ sulla raccolta dei rifiuti. Gli accertamenti preliminari sono stati delegati alla Guardia di finanza e al Nucleo operativo Radiomobile dei carabinieri di Gela al fine di individuare, spiega il procuratore Fernando Asaro, “eventuali responsabilita’ di rilievo penale e le relative notizie di reato, nonche’ accertare le cause dei disservizi.

