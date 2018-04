CALTANISSETTA – L’autostrada A19 Palermo-Catania e’ temporaneamente chiusa tra Enna e Caltanissetta, in direzione Palermo, per verifiche tecniche. Lo comunica l’Anas. Il traffico e’ deviato sulla viabilita’ alternativa con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna, percorrenza della strada statale 117bis “Centrale Sicula” in direzione Palermo, proseguimento sulla strada statale 122 “Agrigentina” e sulla strada statale 626 “della Valle del Salso” in direzione A19 e rientro allo svincolo di Caltanissetta.