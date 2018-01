VILLALBA – Dal 9 ottobre 2017 e iniziato il nuovo servizio di raccolta porta a porta. A distanza di un mese, il Comune di Villalba è passato da una percentuale del 4 per cento, ad una percentuale di differenziata del 47,5 per cento. “Sono dati assai soddisfacenti che ci devono proiettare alla soglia minima del 65 per cento, fissata dalle direttive Europee”, ha commentato l’Assessore Giuseppe Tramontana. “A Villalba col nuovo servizio, non ci sono più campane di raccolta, gli ultimi cassonetti rimasti saranno tolti il prossimo 30 Gennaio per fare sì che la nostra comunità viva in un luogo più pulito e sicuro. Oltre al calendario di raccolta, che rimarrà invariato, dice ancora l’assessore Tramontana, ci sarà un nuovo servizio: l’isola ecologica comunale sarà aperta alla cittadinanza il Lunedi’ Mercoledi’ e Sabato dalle 8:00 alle 12:00,dove si potranno conferire I rifiuti, previo accertamento della corretta differenziazione da parte del personale incaricato. L’Amministrazione Comunale, tramite l’assessore Tramontana, ringrazia l’ufficio tecnico per il lavoro che svolge quotidianamente, gli operatori del servizio, la Società S.R.R. Ursula Annaloro per il lavoro svolto, a titolo gratuito, nella progettazione, ma soprattutto vuole ringraziare la cittadinanza per i risultati raggiunti in questo cambiamento storico per la nostra comunità. Naturalmente -conclude l’Assessore Tramontana – si tratta di ottimi risultati che rappresentano solo il punto di partenza per raggiungere ulteriori obiettivi, soprattutto nella riduzione della tariffa per I cittadini

