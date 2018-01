SERRADIFALCO – La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS sede territoriale di Serradifalco terrà una lezione informativa sulle manovre salvavita, in modo del tutto gratuito per gli insegnanti della scuola dell’infanzia dei plessi Falcone e Morvillo di Serradifalco. La lezione informativa verrà effettuato in data 19 gennaio alle ore 16.00 dall’istruttore infermiere Dott. Giuseppe Di Vanni, referente dell’Unità territoriale CRI di Serradifalco, in collaborazione con la Dirigente dell’istituto scolastico prof.ssa Anna Maria Nobile.

In seguito all’apertura del servizio di mensa scolastica lo scorso 8 gennaio presso il suddetto istituto scolastico, infatti, si è ritenuto particolarmente importante far conoscere tali manovre al fine di stimolare le istituzioni a formare tutti i docenti della scuola dell’infanzia. Lo scopo sarà quello di rendere gli insegnanti in grado di intervenire con delle manovre specifiche nel caso si presentasse un’ostruzione durante i pasti nella mensa. Questo lezione informativa rappresenta un ulteriore gesto di collaborazione proficua tra la CRI di Serradifalco e la comunità locale, che verrà di sicuro seguito da innumerevoli altri progetti nei prossimi mesi.

