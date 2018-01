SAN CATALDO. Ha fatto registrare un successo presso il cine-teatro “G. Marconi” di San Cataldo, lo spettacolo teatrale in due atti comici di Eduardo Scarpetta, “Miseria e Nobiltà” (nella foto) con la regia di Ivano Ferrara e la sua compagnia teatrale “Teatro Insieme” con un gruppetto di giovani bandisti. La serata è stata promossa per la raccolta fondi per finanziare il restauro della statua del Ss. Crocifisso della Settimana Santa, custodito nella Chiesa Madre della Città e in particolare dalla Confraternita del Ss. Sacramento. Hanno contribuito a realizzare la serata il Comune di San Cataldo, mettendo a disposizione il teatro; l’Associazione Culturale Artistica “Teatro Insieme”; il service “Dietro le Quinte” di Aldo Miserandino. Ad aprire la serata con i saluti iniziali è stato il Sindaco Giampiero Modaffari e al termine, i ringraziamenti finali sono stati riservati all’Arciprete don Biagio Biancheri nel contesto di un evento che è servito per contribuire ai lavori di restauro dello storico crocifisso.

Correlati