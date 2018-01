In Prima categoria grande impresa dello Spartacus San Cataldo che ha battuto 2-0 la quotatissima Empedoclina, terza in classifica, grazie ad una prestazione esemplare che le ha permesso di conquistare tre punti fondamentali per risalire in classifica. I sancataldesi sono ora a quota 10 al terzultimo posto dove hanno agganciato la Termitana. Sempre nel girone B, continua invece il momento no del Real Suttano (nella foto) che ha perso 4-0 fuori casa contro il Sant’Anna. Niente da fare, dunque, per la squadra resuttanese che è ferma a quota 13 in classifica.

