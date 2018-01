ENNA – Dopo la pausa in occasione delle festività natalizie, ripartono sabato 20 Gennaio gli appuntamenti con la rassegna di teatro comico “Voci di Sicilia” al Teatro Garibaldi di Enna. Il primo spettacolo del nuovo anno (con inizio alle ore 20,30) vedrà sul palco ennese l’attrice comica napoletana Rosalia Porcaro che porterà in scena “Core ‘grato”, regia di Carlos Branca.

Lo spettacolo ha per protagoniste una madre ed una figlia i cui ruoli si invertono non appena la madre si ammala di Alzheimer e perde la memoria. Uno spettacolo grottesco, come lo definisce la stessa attrice napoletana, la cui prima parte è fortemente comica, la seconda mette in scena veri e propri momenti di verità con una vena leggermente drammatica.

Rosalia Porcaro sarà affiancata sul palco dall’attrice e ballerina di tango Rosanna Pavarini. La regia è dell’argentino Carlos Branca, collaboratore in passato del compositore Luis Bacalov e regista anche di “Con el respiro del tango” interpretato da Michele Placido.

Rosalia Porcaro ha interpretato, durante la sua carriera artistica, innumerevoli personaggi in teatro, tv e cinema. Tra i più famosi Veronica e Natascha, con i quali partecipa ad innumerevoli programmi in Rai e La7. Nel 2002 è su Rai 2 con il programma “Palcoscenico”. Partecipa a numerose edizioni di “Zelig Off”, nel 2005 è a “Zelig Circus”, nel 2009 partecipa al programma “Quork” su La7. Nel 2010 è a “Zelig” su Canale 5, “Stiamo tutti bene” su Rai 2 e fa parte del cast della fiction “Notte prima degli esami”. Nel 2012 è al fianco di Sabina Guzzanti nella trasmissione “Un due tre stella” andata in onda su La7. Nel 2012 è nel cast della commedia “Sabato, domenica e lunedì” andata in onda su Rai 1 con la regia di Massimo Ranieri e Franza Di Rosa.

Per informazioni e prenotazioni contattare la direzione artistica al 335.457082 o il botteghino del Teatro Garibaldi di Enna (tel. 0935.40540). Biglietti disponibili anche sul circuito Liveticket e presso Eunofly Viaggi in Viale Diaz ad Enna Alta.