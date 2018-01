CALTANISSETTA – La quinta Commissione Consiliare accende i riflettori sul credito sportivo, 180 mila euro persi che dovevano essere utilizzati per la ristrutturazione del Palamilan e l’acquisto del materiale per le palestre delle scuole.

Di seguito il contenuto integrale della nota stampa emanata dalla quinta commissione. PALAMILAN, IL FINANZIAMENTO E’ STATO PERSO?

Interveniamo, ancora una volta, su una vicenda che ha ormai assunto toni grotteschi, considerato che da due anni non è dato sapere, a noi comuni mortali, che fine abbia fatto il finanziamento di 150000 (centocinquantamila!!) euro destinato ai lavori di rifacimento del Palamilan.

Riteniamo opportuno ripercorrere quanto avvenuto, al fine di fornire un resoconto ai cittadini:

– Nel 2015, a seguito dello scellerato e non condiviso intervento di manutenzione di 90000 euro dell’impianto di bocce di via Angeli, la commissione consiliare sollecitò l’amministrazione comunale ad accedere al fondo di 100 milioni di euro, stanziato dal governo per il triennio 2015-2017 (art. 15 Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane del D.L. n. 185/2015) per potenziare l’attività sportiva agonistica nazionale e lo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane.

– L’amministrazione, su suggerimento dei consiglieri, presentò dunque il progetto che prevedeva l’intervento di riqualificazione (rifacimento tetto, spogliatoi etc…) del PalaMilan e l’acquisto di attrezzature sportive, per 30000 mila euro, da destinare agli istituti scolastici.

– L’Istituto nazionale del Credito Sportivo diede parere favorevole, finanziando di fatto il progetto presentato dal comune.

Nei mesi successivi al recepimento del progetto da parte del credito sportivo la commissione, anche tramite audizioni ufficiali dell’ex assessore Castiglione e dell’attuale assessore Campione, chiese ripetutamente ragguagli sul finanziamento, ottenendo sempre rassicurazioni da parte dell’amministrazione.

Nel giugno 2016 la quinta commissione, dubbiosa circa le risposte evasive degli assessori, presentò un’interrogazione consiliare nella quale chiedeva se nel bilancio di previsione fosse stata inserita, in conformità a quanto espressamente richiesto dalla normativa, una voce in entrata relativa ai 180000 euro del Credito Sportivo. L’ allora assessore Castiglione rispose affermando che tutta la documentazione necessaria sarebbe stata inoltrata entro l’ottobre 2016 all’Istituto Credito Sportivo.

Da allora si sono susseguiti una serie di incontri in commissione e l’amministrazione ha

costantemente tergiversato, non fornendo risposte chiare e definitive.

Non vorremmo che ancora una volta, cosi come avvenuto per le somme che il consiglio comunale aveva destinato alla manutenzione degli impianti sportivi e poi arbitrariamente utilizzate dalla giunta per l’impianto di bocce, l’amministrazione non abbia dato seguito ai suggerimenti e agli stimoli forniti dai consiglieri.

Pertanto oggi chiediamo ufficialmente al signor Sindaco di dire chiaramente ai cittadini, prima ancora che alla commissione, se questo finanziamento sia stato perso o meno.

Siamo sicuri che il Sindaco, tra una mostra e l’altra, troverà il tempo per dipanare la nebulosa creatasi intorno alla vicenda.

I componenti della V commissione: Francesco Dolce, Gianluca Bruzzaniti, Alessandro Maira, Guido Delpopolo, Luigi Romano e Rino Bellavia