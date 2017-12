(Dall’asd Acquaviva) – Dopo la pausa natalizia, in vista della ripresa del campionato, Mister Mistretta non ha certo lasciato a riposo la formazione rossoblu sfruttando l’occasione per giocare un amichevole al Comunale di Castronovo contro la formazione locale militante in 1° categoria. Il match giocato sabato 30 dicembre ha visto i rossoblu giocare una bella gara e pareggiata per 3-3 grazie alla rete di Mingoia e alla doppietta di Calà.

Mistretta ha infatti provato diverse soluzioni tattiche testando sia qualche calciatore recuperato da qualche acciacco sia i nuovi arrivi i quali hanno già da qualche settimana iniziato ad allenarsi in gruppo.

Partita ben gestita fin dall’inizio con tante buone cose viste e ancora qualcosina da migliorare. I rossoblu chiudono in vantaggio un primo tempo giocato a buoni ritmi con il risultato di 2-1 con la rete di Mingoia, il quale supera il portiere con un tiro dal limite, e con la rete di Calà che sfrutta un bel lancio di D’Amico e dalla sinistra trafigge l’estremo difensore. La rete subita è arrivata solo su un dubbio rigore. Nella ripresa i ritmi calano un po ma i rossoblu sono concentrati e determinati a non fare brutta figura e con pazienza cominciano a chiudere le offensive dei padroni di casa ma proprio su un calcio d’angolo a favore i rossoblu prendono la rete del pareggio su contropiede. Dopo la rete del pareggio i rossoblu cedono un po e non passa molto e arriva anche il 3-2 a causa di una distrazione difensiva. Dopo lo svantaggio i ragazzi di Mistretta non mollano e pur essendo in 10 a causa dell’infortunio di D’Amico non smettono di pressare i padroni di casa e sul finale è ancora Calà a riportare il risultato in parità con una rete pregevole infatti dopo una cavalcata sulla sinistra trafigge Di Marco con un preciso sinistro ad incrociare.

In generale i rossoblu hanno giocato una partita ordinata, soffrendo poco nella fase difensiva sopratutto nella prima parte del match. Bene la prova dei nuovi innesti i quali hanno garantito maggiore stabilità a centrocampo e in difesa mostrando un buon livello di gioco.

La prossima partita ufficiale per l’Asd Acquaviva è domenica 7 gennaio 2018 alle ore 14:30 contro il Master Pro Calcio per la 12° giornata di Campionato . Match che si giocherà al Comunale di Acquaviva Platani.

Formazione: Puntrello (Tudose), Militello, Aratore, Misuraca, Favata, Costanzo, D’Amico, Sapia (Favata C.), Calà, Mingoia S., Falletta F.