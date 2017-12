CALTANISSETTA – Questa mattina pattuglie della Polizia di Stato (sezione Volante, Squadra Mobile, Ufficio Immigrazione, una squadra cinofili della Questura di Catania e reparto prevenzione crimine di Palermo), coordinate da Ispettore della sezione volante, hanno eseguito controlli presso il quartiere Provvidenza. In particolare sono state attenzionate: via Ajala, via Mazzini, via Goldoni, via Tornatore, via Barone Lanzirotti e via Palermo. Al termine delle operazioni sono stati controllati 76 soggetti, 37 dei quali stranieri, 10 sottoposti a misure anticrimine (arresti domiciliari), ed eseguite 4 perquisizioni personali sul posto ai sensi della normativa antidroga. In via Mazzini il cane antidroga “Asko” della squadra cinofili della Questura di Catania ha fiutato sostanze stupefacenti occultate dietro i pluviali. La Squadra Mobile ha sequestrato, a carico di ignoti, circa trenta grammi di sostanza stupefacente risultata positiva al narcotest quale marijuana. Nelle ultime due settimane

Correlati