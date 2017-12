CALTANISSETTA. È iniziato il conto alla rovescia per il trasferimento del mercatino settimanale da Pian del Lago. Entro Pasqua la rassegna si sposterà in via Ferdinando I nel rione Balate-Pinzelli, evento atteso da almeno un decennio.

Il Consiglio comunale nell’ultima riunione ha votato favorevolmente le variazioni al regolamento esitate qualche mese prima da ben due commissioni consiliari chiamate ad affrontare la spinosa questione. Si attende adesso la delibera di giunta. “Ritengo – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Tumminelli – che prima di Pasqua il mercatino lascerà definitivamente Pian del Lago. Sarà un evento”. (Di Stefano Galo, fonte gds.it)