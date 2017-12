CALTANISSETTA – Questa notte la banda “dei soliti ignoti” dopo avere forzato una porta finestra di un bar nel quartiere San Luca, a Caltanissetta, hanno depredato il locale. I malviventi hanno asportato monete e banconote dalla macchinette scambiasoldi e dai videopoker. Ancora non è stato quantificato il bottino; in corso indagini per individuare i responsabili. (Foto di repertorio)

