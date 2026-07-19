Problemi di accesso, Facebook e Instagram down

(Adnkronos) – Il social Facebook è 'down' in tutto il mondo e anche la piattaforma Instagram sta registrando problemi di accesso. E' quanto evidenziano oggi, domenica 19 luglio, le informazioni disponibili sul sito di DownDetector, dove gli utenti stanno segnalando problematiche legate alla possibilità di fare log in con il proprio account. Al momento, collegandosi sulla pagina di accesso di Facebook, è possibile trovare il messaggio "L'account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore Riprova tra qualche minuto". Al momento le cause non sono chiare.

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