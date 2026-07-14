Podismo. Ad Assoro risultati brillanti per la Corri Serradifalco nel Grand Prix Interprovinciale

Risultati importanti per la Corri Serradifalco ad Assoro nell’ambito del 2º trofeo podistico della bella e accogliente cittadina dell’ennese. La prova, valida come tappa del Grand Prix Interprovinciale di Caltanissetta ed Enna, ha visto in grande spolvero la Corri Serradifalco, presentatasi ai nastri di partenza con quindici atleti che hanno reso viva la gara con prestazioni di rilievo: sette i podi di categoria, tra i quali tre primi posti.

Tra i Master, prima vittoria di categoria per Calogero Genco, autore tra l’altro di un prestigioso 5º posto assoluto. Ritorno alle gare brevi per Leandro Palermo, anche lui nella top ten assoluta (10ª piazza, al termine dei 6.000 metri del percorso) e 3º nella categoria SM50. Primo podio in carriera per Luigi Giardina, protagonista di una prestazione con la quale ha ottenuto la 12ª posizione assoluta e il 3º posto nella categoria SM45.

Grazie a una solida condotta di gara, sono arrivati anche il 4º posto di Lillo Geraci nella categoria SM55, il 5º e 6º nella SM60 rispettivamente di Michelangelo Cordaro e Giuseppe Vaccaro, il 1º nella SF60 di Melina Piazza (suo anche il 3º piazzamento assoluto tra le donne), la 2ª posizione nella SM65 di Salvatore Vaccaro e la 12ª SM45 del redivivo Giuseppe Tabone.

Per quanto riguarda il settore giovanile, nuova vittoria per Natan Giardina (categoria Esordienti 8 anni), medaglia d’argento per Alessio Genco (categoria Esordienti 6 anni), 4º posto per Nicolò Giardina (categoria Ragazzi) e, nella categoria Esordienti 10, ottime performance per Simone Cordaro, Claudio Genco e Gabriele Giaccio, rispettivamente al 5º, 7º e 9º posto. (Foto Corri Serradifalco)