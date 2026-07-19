Mondiali, Adani pronto per Spagna-Argentina: “Non ho copioni, griderò ancora per Messi”

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Lele Adani è pronto per la finale dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 19 luglio, la Spagna sfiderà l'Argentina nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, con l'ex difensore che sarà in telecronaca sulla Rai al fianco di Alberto Rimedio. Nonostante le critiche degli ultimi giorni, che hanno travolto Adani dopo il commento, giudicato parziale in favore dell'Albiceleste e di Messi, della semifinale tra Argentina e Inghilterra, l'opinionista continua a seguire la propria strada a testa alta. "Credo sia giusto che non piaccia a tutti", ha detto Adani in un'intervista a Il Corriere della Sera, "però come si fa a non farsi trasportare da tutto questo? Penso sia impossibile raccontarlo in modo diverso. Tutto quello che ho detto in telecronaca mi è venuto spontaneo, perché io penso al destino, al fatto che a volte ci sono segni molto più grandi. E se li vedo mi commuovo". Fascino irresistibile per il mito di Lionel Messi: "È probabilmente il più grande genio del XXI secolo, e contro l’Inghilterra ha fatto la giocata più importante della sua storia con la Nazionale", ha detto Adani riferendosi all'assist per il 2-1 di Lautaro Martinez. Le critiche, secondo l'ex difensore, arrivano soprattutto da adulti "frustrati": "I bambini guardano Yamal e Messi e non sono tristi. Tra gli appassionati adulti, invece, c’è frustrazione, perché una volta eravamo noi a giocarci le finali dei Mondiali. Ma vogliamo chiuderci davanti alla bellezza, oppure aprirci al mondo nuovo?". Nessuna voglia, quindi, di cambiare stile: "Amo il calcio, studio, mi preparo, lo vivo al massimo delle mie possibilità. E non voglio cambiare".

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