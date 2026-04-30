Enna celebra vent’anni di storia: il 4 maggio al via la XX Settimana Europea Federiciana

La città di Enna si prepara a indossare i suoi abiti più belli, quelli della storia e dell’identità. Mancano solo cinque giorni a lunedì 4 maggio, quando il sipario si alzerà sulla XX Settimana Europea Federiciana. Un traguardo prestigioso che trasforma il capoluogo nel cuore pulsante del dialogo interculturale, celebrando vent’anni di una manifestazione nata per unire il passato medievale al futuro dell’Europa.Il debutto avverrà con la serata inaugurale del 4 maggio alle 18:30 presso il Teatro Comunale F. P. Neglia, con un programma che intreccia arte e impegno civile. Dopo l’apertura, che vedrà figuranti, musiche e danze a cura dell’Officina Medievale di Enna, la cerimonia — arricchita dal “Concerto per l’Europa” diretto dal M° Giovanna Fussone — proseguirà con la consegna dei premi agli studenti “Costruttori di Pace” e con un riconoscimento speciale al Liceo Musicale Colajanni-Farinato.Sarà anche un momento di profonda memoria, con un omaggio a Erina Cameli, al prof. Rocco Lombardo, al prof. Edoardo Fontanazza e all’indimenticabile prof. Emmanuele, presidente onorario della Casa d’Europa e cittadino onorario di Enna, recentemente scomparso: figure chiave che hanno segnato la storia di questa manifestazione.“Il 4 maggio non è solo una data sul calendario, ma il culmine di un viaggio lungo vent’anni”, dichiara Cettina Rosso, Presidente della Casa d’Europa di Enna. “Premieremo ragazzi che si sono distinti per la cultura del dialogo, perché crediamo che il messaggio di Federico II, Uniti nella diversità, sia più attuale che mai. Quest’anno celebriamo il nostro ventennale con orgoglio, anche alla luce della lettera del 14 agosto 1233, inviata da Federico II a Papa Gregorio IX, che attesta la presenza dell’imperatore a Castrum Iohannis (l’odierna Enna) e che verrà esposta al Teatro Neglia, ringraziando l’amministrazione Dipietro e tutte le anime di questa città che, con una dedizione instancabile, rendono possibile un miracolo organizzativo che parla di pace e convivenza”.Dietro la magia della Settimana Federiciana c’è il lavoro corale di esperti e volontari. La direzione artistica è affidata ad Antonio Messina (presidente di Bottega Culturale), mentre il ritorno dei giochi federiciani è coordinato da Giuseppe Castronovo. Fondamentale è il legame con il mondo della scuola, curato con passione da Maria Renna, Lucrezia La Paglia e Manuela Acqua.La manifestazione è il frutto di una sinergia straordinaria tra la Casa d’Europa, il Comune di Enna e il Libero Consorzio, supportata da una rete fitta di partner tra cui Il successo dell’evento è reso possibile dalla collaborazione sinergica di numerose realtà del territorio: Accademia della Cucina, Associazione Arcieri Federico II di Enna Associazione Crescere Insieme, Associazione Faro Convention, Associazione Funnurisi, Associazione Libri&Altrove, Associazione Pasticceri, Bottega Culturale Sicilia, Compagnia Arcieri del Castello, CNA, Confartigianato, Officina Medievale, Rotary, Società Dante Alighieri – Comitato di Enna Aps, Soroptimist e UISP.Il programma di questa ventesima edizione accompagnerà la città fino al 10 maggio attraverso un’esperienza immersiva e minuziosa. Dopo l’emozione dell’apertura, martedì 5 maggio l’atmosfera si farà più conviviale presso il Chiostro dell’Eremo di Montesalvo: qui, a partire dalle ore 19.30, gli studiosi Patrizia Sardina, Ilaria Grippaudo e Pietro Colletta guideranno il pubblico alla scoperta dei giochi medievali, tra quelli leciti e quelli proibiti, accompagnati dalle incursioni sonore della Compagnia Musigalli.Mercoledì 6 maggio, il cuore dell’evento batterà all’interno dell’Ex Convento dei Cappuccini, che dalle ore 15.00 si trasformerà in un vero e proprio villaggio d’altri tempi. Sarà un pomeriggio dedicato alla manualità e alla natura, con le spettacolari dimostrazioni di falconeria dell’Associazione Nocte Tempore di Paternò, le prove di tiro con l’arco storico e il fascino antico della lavorazione della carta curata dalla cartiera CRISA di Leonforte.La giornata di giovedì 7 inizierà sotto il segno della natura a Villa Zagaria, a Pergusa, dove esperti e studiosi condurranno una visita alla riscoperta della biodiversità olivicola nel Campo di germoplasma internazionale, legando la sostenibilità ambientale ai saperi e ai sapori del Medioevo. Nel pomeriggio, alle ore 18.00, il Centro Culturale Al Kenisa ospiterà un approfondimento al femminile curato dal Soroptimist Club di Enna: la dottoressa Antonina Bonarrigo racconterà la figura rivoluzionaria di Ildegarda di Bingen.Venerdì 8 maggio sarà la giornata delle scuole e del futuro. Alle 9.30 il Teatro Neglia ospiterà la premiazione dei concorsi dedicati a Edoardo Fontanazza e Rocco Lombardo, mentre la serata si chiuderà con le note contemporanee dei “2 for Queen” presso l’Hotel Federico II.Il fine settimana celebrerà la Festa dell’Europa. Sabato 9 maggio si aprirà con uno speciale annullo filatelico per il ventennale, seguito alle ore 18.00 dalla solenne cerimonia del Premio Internazionale “Federico II” conferito al prof. Sergio Fabbrini. L’incontro, animato da Michele Sabatino e Pietro Colletta, sarà impreziosito dall’omaggio musicale del Trio “CeresKore” Ensemble Libero. La festa si sposterà poi tra i vicoli della “Chiazza” in Via Mercato Sant’Antonio per la Notte Federiciana, un grande momento di convivialità tra street food e degustazioni tipiche.Il gran finale di domenica 10 maggio vedrà la sfida del Campionato con l’arco storico “Trofeo Ober 65” alla Torre di Federico e si concluderà con le atmosfere oniriche del concerto d’arpa medievale di Ginevra Gilli nella Chiesa dello Spirito Santo.Questo denso programma sarà solo il preludio alle attese Giornate Federiciane di luglio, che vedranno il ritorno del Palio degli antichi quartieri e del maestoso Gran Corteo Storico Federiciano