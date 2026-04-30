Al via il Torneo Nazionale di Calcio a 8 dell’Associazione Nazionale Magistrati, appuntamento dal 30 aprile al 3 maggio

Al via il Torneo Nazionale di Calcio a 8 dell’Associazione Nazionale Magistrati, appuntamento che unisce sport e promozione della legalità, quest’anno arrivato alla sua XII edizione, che si tiene a Catania dal 30 aprile al 3 maggio.Tra le protagoniste la squadra dei Magistrati Palermo ANM, attualmente vice-campione d’Italia essendosi classificata seconda lo scorso anno a Monza, guidata dal dott. Bruno Brucoli, Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia. In campo anche il Presidente dell’ANM Palermo, Carlo Hamel e il Colonnello dei Carabinieri Filippo Barreca.Di particolare valore la presenza di Manfredi Borsellino, parte della compagine da sempre.La partecipazione della formazione palermitana rappresenta un momento di impegno e condivisione dei valori di rispetto delle regole, correttezza e responsabilità sociale.