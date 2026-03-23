Vince il No, a Napoli i magistrati brindano cantando ‘Chi non salta Meloni è’

Si canta ‘Bella ciao’ nella saletta dell’Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. Stanno arrivando bottiglie di champagne per brindare. Tra i presenti il pg presso la Corte d’Appello Aldo Policastro, in prima linea nella battaglia per il No. Il procuratore Nicola Gratteri è invece nel suo ufficio, al lavoro da stamattina.

Proseguono a Napoli i festeggiamenti nella saletta dell’Anm del tribunale per la vittoria del No, ormai scontata. I magistrati, una cinquantina, brindano al grido di ‘Chi non salta Meloni è’. Nel mirino anche una magistrata del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, frontman del Sì, Annalisa Imparato: “Chi non salta Imparato è”

Policastro, protagonista di una forte polemica con il ministro Nordio, è stato accolto al suo arrivo al grido di “Aldo, Aldo” ed è ora al centro dei festeggiamenti insieme con Ettore Ferrara, presidente del comitato napoletano per il No dell’Anm. Nella saletta c’è un computer con il quale si stanno seguendo i dati dello scrutinio.