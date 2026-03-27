Un minuto di silenzio per Antonio Lo Piano: il calcio nisseno si ferma per l’ultimo saluto al Presidente

Il prossimo weekend calcistico sarà segnato dal ricordo e dalla commozione. Su autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, è stato disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio di tutte le gare provinciali in programma per commemorare la scomparsa di Antonino Salvatore Lo Piano, Presidente della Caltanissetta Soccer.

Il silenzio dei campi, dagli anticipi ai posticipi, renderà omaggio a un uomo che ha lottato fino all’ultimo istante con la stessa tenacia e perseveranza che chiedeva ai suoi ragazzi.

Il Delegato Provinciale Giorgio Vitale, il Vice Delegato Roberto Morgana e l’intera Delegazione hanno espresso profondo cordoglio, sottolineando lo spessore umano di Lo Piano: