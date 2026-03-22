Trofeo esordienti di minibasket: Airam CL e Icaro Santa Caterina si qualificano per i play-off

Airam e Icaro conquistano la prima fase del Trofeo Esordienti e staccano il pass per i play-off. Le due formazioni affronteranno ora le squadre classificatesi ai primi due posti del girone di Gela, in una sfida che promette equilibrio e spettacolo. Percorso diverso, invece, per Invicta e Piazza Armerina: le due compagini saranno impegnate nei play-out contro le formazioni gelesi classificatesi al terzo e quarto posto nel girone di Gela. Dopo la vittoria dell’Icaro nella gara d’andata, il match di ritorno, disputato a Santa Caterina, ha visto prevalere l’Airam al termine di una sfida intensa e combattuta, ma sempre all’insegna della correttezza e del rispetto reciproco. In campo, i giovani atleti hanno dato prova di impegno e rispetto, ben guidati dai rispettivi coach, che hanno contribuito a mantenere un clima sereno e sportivo per tutta la durata dell’incontro. Proprio grazie allo spirito dimostrato da giocatori e allenatori, la giornata si è trasformata in una vera festa dello sport, lasciando ai ragazzi un’esperienza positiva e formativa, che va oltre al risultato della partita.

Al termine della partita, il coach dell’Airam Emilio Galiano ha espresso grande soddisfazione per la vittoria ottenuta, sottolineando non solo il risultato sportivo, ma soprattutto i valori dimostrati in campo dai ragazzi. “Sono molto felice per questa vittoria, ma ancora di più per quello che ho visto oggi in campo: spirito di squadra, rispetto e collaborazione tra tutti i giocatori. È questo l’aspetto che mi rende più orgoglioso, perché significa che stiamo crescendo nel modo giusto, sia come atleti che come gruppo”. Il tecnico ha poi evidenziato come l’impegno e l’atteggiamento dei ragazzi siano stati determinanti: “Ognuno ha dato il proprio contributo, aiutando il compagno nei momenti difficili e mettendo sempre la squadra davanti al singolo, un successo che va oltre il punteggio finale e che rappresenta un importante passo nel percorso di crescita del gruppo”. Questo successo consente all’Airam di conquistare la vetta della classifica, con l’Icaro che segue al secondo posto. Un equilibrio che testimonia la qualità del campionato e il valore delle giovani squadre protagoniste. Nella seconda fase della competizione, AIRAM e ICARO incontreranno in un girone unico le due formazioni gelesi Sb Basket School ed Ideal che si sono classificate rispettivamente 1 e 2 nel girone di Gela , la vincente di questa fase si aggiudicherà il titolo provinciale.