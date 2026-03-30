Torneo delle Regioni. Vittoria dell’Under 15, Under 19 pari, sconfitte per femminile e Under 17

Una vittoria, quella dell’Under 15, che tiene vive le speranze di qualificazione ai quarti di finale. Due sconfitte, per Under 17 e femminile, che complicano il percorso. Un pareggio (1-1), arrivato su rigore, per l’Under 19 che continua a sperare in una qualificazione in extremis. Il bilancio della seconda giornata del Torneo delle Regioni restituisce un mix di gioie, speranze e qualche rammarico di troppo. A Capurso, in provincia di Bari, lo stadio dell’Amicizia è stato teatro di una giornata ricca di emozioni. Domani, a partire dalle 9.30, le sfide decisive che stabiliranno il destino della spedizione siciliana in Puglia.

UNDER 15, CI PENSA CARUSO. Nell’Under 15 la stoccata vincente arriva dalla panchina. È Alberto Caruso a farsi trovare pronto, firmando il gol che decide la sfida contro l’Abruzzo, in una partita che sembrava stregata. Pochi minuti prima, infatti, Gulotta aveva fallito un calcio di rigore, neutralizzato da Mastrangioli. Grande festa nel gruppo guidato da Giacomo Tedesco che domani mattina (alle 9.30) proverà a conquistare l’accesso ai quarti di finale contro la Lombardia, vittoriosa sulla Campania (2-1). Nel dopo gara, le parole di Caruso raccontano tutta l’emozione: “Entrare dalla panchina e riuscire a cambiare la partita è un’emozione unica. Lo faccio per questa squadra, che quest’anno mi sta dando davvero tanto, per i tifosi che ci sostengono anche da lontano e per tutto il gruppo, che ha sempre dato il massimo. La motivazione è fondamentale: è ciò che ti spinge a dare qualcosa in più nei momenti decisivi. Il mister Tedesco, fin dal primo allenamento, è stato un punto di riferimento: un vero insegnante che ci ha fatto crescere sotto tutti gli aspetti. Domani contro la Lombardia sarà una gara complicata, ma siamo consapevoli della nostra forza: quella del gruppo e della nostra fame”.

UNDER 17, PUNITA CON UN GOL PER TEMPO. La Sicilia di Daniele Di Salvo va sotto dopo appena un minuto e non riesce a riequilibrare la partita: finisce 2-0 in favore dell’Abruzzo. Un gol per tempo che spezza le gambe alla squadra che aveva disputato una bella partita, dopo l’1-1 della prima giornata. “Abbiamo subito subito il gol che ha cambiato gli equilibri – spiega il capitano Lucio Greco – e ci ha costretto a rincorrere. Nonostante questo, la squadra ha reagito bene, mostrando spirito di gruppo e determinazione: nel primo tempo abbiamo fatto la partita. Nella ripresa siamo rientrati con la stessa intensità, ma siamo stati poco cinici sotto porta. Dopo l’1-0 ci siamo sbilanciati e loro ne hanno approfittato in ripartenza, chiudendo la gara. Domani abbiamo subito l’occasione per reagire: il gruppo è solido, c’è qualità e compattezza. Dobbiamo trasformare tutto questo in risultato”.

FEMMINILE, NON BASTA LA PERLA DEL PORTIERE BARBARA. La selezione femminile, guidata da Irene Intravaia, cede 2-1 all’Abruzzo. Non basta il momentaneo pareggio firmato dal portiere Sara Barbara, autrice di una splendida punizione che vale gli applausi. Domani le siciliane affronteranno la Lombardia, già qualificata, con l’obiettivo di chiudere il torneo con una vittoria. “Abbiamo lottato fino all’ultimo in ogni partita – racconta Barbara – ed è questo l’aspetto più importante. I risultati purtroppo non sono arrivati: prima lo 0-1, oggi il 2-1 dopo essere riuscite a pareggiare. Abbiamo reagito, ma solo fino a un certo punto. Personalmente avevo grande voglia di fare bene, soprattutto per la Sicilia: volevamo riscattarci e ci abbiamo provato fino alla fine. Sono contenta anche per il gol, è la seconda volta che segno. Il ruolo di portiere? È nato quasi per caso, ma me ne sono innamorata. Adesso testa a domani: vogliamo vincere e riscattarci subito”.

UNDER 19, PARI IN EXTREMIS. Un rigore trasformato da Muschio nei minuti di recupero consente all’Under 19 di acciuffare il pareggio dopo una gara complicata, sbloccata da un episodio dubbio a metà ripresa. Il gruppo, però, ha dimostrato di essere vivo, come sottolinea il capitano Giacomo Agnello: “Siamo stati penalizzati da alcune decisioni, ma il gruppo è vivo, forte e determinato. Ieri tre calci piazzati sono stati decisivi, ma per lunghi tratti abbiamo espresso un buon gioco. Ora dobbiamo guardare avanti: già da domani servirà dare tutto, giocare ogni pallone al massimo. Dobbiamo fare tutto ciò che è nelle nostre corde, perché per quanto visto meritiamo di andare avanti. Il mister ci ha dato grande supporto, sia dal punto di vista tattico che nella chiarezza delle idee, e questo sarà fondamentale per il prossimo impegno”.