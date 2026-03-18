Sicilia, il 25 marzo confronto sulla riforma della dirigenza regionale in commissione all’Ars

Ripartirà mercoledì 25 marzo in commissione all’Ars il confronto sulla riforma della dirigenza della Regione Siciliana. La commissione Affari istituzionali, presieduta da Ignazio Abbate, ha convocato per quel giorno la Regione e i sindacati. I rappresentanti dei lavoratori avevano chiesto di essere ascoltati per esprimere la loro opinione sul ddl ‘Ordinamento della dirigenza nell’amministrazione regionale’, ritornato in commissione alla luce dell’azione dei franchi tiratori che avevano affossato il ddl sul terzo mandato dei sindaci. Davanti al rischio di una bocciatura anche delle norme sulla dirigenza regionale, si è deciso così di riportare il ddl in commissione. Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Ugl, Cobas/Codir, Sadirs, Siad-Csa e Dirsi si incontreranno quindi con i deputati che fanno parte dell’organismo parlamentare, con la dirigente generale del dipartimento Funzione pubblica, Salvatrice Rizzo, e con il segretario generale della Regione, Ignazio Tozzo. I sindacati chiedono di mantenere l’attuale ordinamento già previsto in due fasce dirigenziali (la prima e la seconda), disciplinandone l’accesso. (Dire)