Serie D. La domenica perfetta della Nissa: vittoria 1-5 nel derby con la Sancataldese al “Mazzola” e primato in classifica

Domenica perfetta per la Nissa con vittoria 1-5 nel derby con la Sancataldese e primato in classifica. Questa la sintesi di una domenica indimenticabile per i biancoscudati del presidente Giovannone. La vittoria nel derby è stata travolgente, netta e meritata: al Valentino Mazzola contro la Sancataldese la Nissa ha confermato uno stato di salute eccezionale in un derby che ha confermato, anche sul campo, la superiorità della Nissa. La squadra di Ciccio Di Gaetano ha da subito messo le cose in chiaro, e lo ha fatto in maniera calcisticamente brutale infliggendo tre gol in mezzora ai verdeamaranto.

Il primo lo ha segnato Palermo, uomo tuttofare di una Nissa che ha dato da subito l’idea di una squadra che non avrebbe concesso nulla alla sua avversaria. Il raddoppio di Terranova che ha poi concesso il tris al 27’ della prima frazione di gioco, ha contributo ad allungare il gap tra le due squadre.

La Sancataldese ha cercato di reagire, ma s’è ritrovata da una parte un passivo troppo ampio da recuperare e dall’altra una Nissa ben organizzata e ben messa in campo da Ciccio Di Gaetano con una difesa attenta, un centrocampo mobile e propositivo e un attacco cinico ed implacabile.

Al Valentino Mazzola s’è registrato il pubblico delle grandi occasioni, con tanti tifosi a sostenere la Sancataldese e i colori verdeamaranto con grande orgoglio; non erano invece presenti tifosi della Nissa per il divieto di vendita dei biglietti imposto da parte delle autorità competenti per ragioni di ordine e sicurezza.

Ad inizio ripresa la Sancataldese ha provato in qualche modo a rialzarsi accorciando le distanze con Russo, ma la Nissa non s’è limitata a difendere, ma ha contrattaccato andando ancora in gol con l’implacabile De Felice e, nel finale con la rete di Cittadino che, sugli sviluppi di un rigore calciato da Kragl e respinto dal portiere della Sancataldese ha fissato lo score dell’incontro sull’1-5 infilando la porta avversaria.

La Nissa, con la vittoria ottenuta al Valentino Mazzola, ha conquistato la vetta della classifica che guida ora, a 5 giornate dalla fine, con 56 punti, 2 di vantaggio sull’Athletic Palermo sconfitto dalla Reggina corsara al Velodromo Borsellino. La Sancataldese, invece, resta penultima con 24 punti al pari del Messina e a 3 lunghezze dal Castrum Favara.