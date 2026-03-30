Scacchi. Concluso a Favara il campionato interprovinciale Ag, Cl e En Under 18; grande prova per Leonardo Lo Conte

Si è appena concluso, nella giornata del 28 marzo a Favara, il Campionato Interprovinciale Giovanile Under 18 delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. La manifestazione si è svolta presso la sede dell’ACSD Leonardo di Favara, grazie all’organizzazione dei delegati provinciali Carmelo Sgarito (AG), Angelo Calamera (CL) e Gaetano Lo Grande (EN).

Il torneo, articolato su 5 turni di gioco con tempo di riflessione di 25 minuti a giocatore, ha coinvolto per l’intera giornata numerosi giovani scacchisti, regalando un bellissimo momento di sport all’insegna della competizione sana e dell’amicizia. L’obiettivo condiviso resta quello di far crescere sempre di più questa manifestazione negli anni futuri.

Ottima prova dei fratelli Lo Conte che si sono distinti nei rispettivi tornei: Leonardo ha conquistato il titolo provinciale di Caltanissetta, mentre Lorenzo, imbattuto, ha dominato nel suo raggruppamento, confermando il valore della scuola dell’ASD L’Alfiere.

Risultati – Under 14, 16 e 18 (torneo accorpato)

Di Maida Calogero Mattia (ACSD Leonardo di Favara)

→ Campione Provinciale di Agrigento

Lo Conte Leonardo (ASD L’Alfiere – Caltanissetta)

→ Campione Provinciale di Caltanissetta

Spedale Nicholas (ASD Sissa – Leonforte)

→ Campione Provinciale di Enna.

Risultati – Under 8, 10 e 12 (torneo accorpato)

Lo Conte Lorenzo (ASD L’Alfiere – Caltanissetta)

→ Campione Provinciale Under 12 (CL), imbattuto

Belli Maria Giorgia (ACSD Leonardo di Favara)

→ Campionessa Provinciale Femminile di Agrigento

Virgone Luigi (ACSD Leonardo di Favara)

→ Campione Provinciale Under 12 di Agrigento

Il torneo era valido per la variazione ELO FIDE Rapid.

I vincitori di ogni categoria hanno già conquistato la qualificazione alla fase regionale, in programma a Marsala (TP) l’11 e 12 aprile.