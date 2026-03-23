Referendum, Meloni: “Occasione persa, resta rammarico ma avanti”

“Resta chiaramente il rammarico per una occasione persa di modernizzare l’Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serieta’ e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci e’ stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilita’, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l’Italia e verso il suo popolo”. Cosi’ la premier Giorgia Meloni commenta in un video postato su X l’esito del referendum sulla riforma della Giustizia.