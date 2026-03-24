Referendum, Marano(M5s): “Misterbianco blinda la Costituzione, il NO ha stravinto con il 65,2%”

“I risultati di Misterbianco relativi al voto per il referendum costituzionale non lasciano spazio a dubbi: la nostra città ha scelto con forza di difendere i principi costituzionali. Si tratta di un segnale inequivocabile non solo ai governi nazionale e regionale ma anche all’Amministrazione comunale, espressione del centrodestra di questo Paese e di un partito in particolare, che è Forza Italia e che ha promosso questa inutile riforma”.A dirlo è Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle commentando la netta bocciatura della riforma della giustizia voluta dal governo Meloni.“Abbiamo lavorato sodo – prosegue la parlamentare – e i cittadini hanno capito l’importanza di questo referendum. Misterbianco ha dato il suo importante contributo: qui i NO sono stati 10.211, cioè quasi il doppio dei Sì che non hanno raggiunto il 35%. La città non si è lasciata ingannare dalle bugie di questa maggioranza di centrodestra, dimostrando di essere in grado di andare oltre la propaganda”.“Come fronte progressista – conclude Marano – siamo pronti ad offrire, da Roma a Palermo ed anche a Misterbianco, un governo che possa governare nel solo interesse dei cittadini. È l’inizio di un nuovo capitolo pieno di speranza. E noi siamo già al lavoro”.