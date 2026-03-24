Salute

Referendum, Manlio Messina: “Sconfitta netta del Sì. In Sicilia segnale politico, serve responsabilità”

Redazione 3

Referendum, Manlio Messina: “Sconfitta netta del Sì. In Sicilia segnale politico, serve responsabilità”

Mar, 24/03/2026 - 16:34

Condividi su:

“La netta sconfitta del ‘Sì’ a livello nazionale, e con uno scarto ancora più ampio in Sicilia, rappresenta un segnale inequivocabile: qualcosa non sta funzionando. Come nello sport, una battuta d’arresto così pesante, soprattutto dopo una lunga serie di vittorie, deve far scattare un campanello d’allarme e spingere tutti a ritrovare energia, lucidità e capacità di ripartenza. Il dato siciliano è particolarmente significativo. A Palermo, dove il ‘No’ ha raggiunto il 70%, proprio nella città del Presidente della Regione, questo risultato assume un valore politico ancora più profondo. È un segnale che mette seriamente in discussione la tenuta dell’attuale governo regionale. Di fronte a un messaggio così chiaro da parte dei cittadini, è necessario un atto di responsabilità. Le dimissioni non rappresentano un gesto estremo, ma una scelta necessaria per restituire credibilità alle istituzioni e consentire al centrodestra e alla Sicilia di aprire una nuova fase politica”. Lo dichiara il deputato nazionale Manlio Messina.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta