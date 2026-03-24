Referendum, Manlio Messina: “Sconfitta netta del Sì. In Sicilia segnale politico, serve responsabilità”

“La netta sconfitta del ‘Sì’ a livello nazionale, e con uno scarto ancora più ampio in Sicilia, rappresenta un segnale inequivocabile: qualcosa non sta funzionando. Come nello sport, una battuta d’arresto così pesante, soprattutto dopo una lunga serie di vittorie, deve far scattare un campanello d’allarme e spingere tutti a ritrovare energia, lucidità e capacità di ripartenza. Il dato siciliano è particolarmente significativo. A Palermo, dove il ‘No’ ha raggiunto il 70%, proprio nella città del Presidente della Regione, questo risultato assume un valore politico ancora più profondo. È un segnale che mette seriamente in discussione la tenuta dell’attuale governo regionale. Di fronte a un messaggio così chiaro da parte dei cittadini, è necessario un atto di responsabilità. Le dimissioni non rappresentano un gesto estremo, ma una scelta necessaria per restituire credibilità alle istituzioni e consentire al centrodestra e alla Sicilia di aprire una nuova fase politica”. Lo dichiara il deputato nazionale Manlio Messina.