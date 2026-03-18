Ponte Stretto, Damante(M5S): “Spostati 2,8 mld a Rfi, perché no a Niscemi?”

Palermo – “Arriva in Senato l’ennesimo decreto col quale il governo e il Ministro Salvini cercano di spingere l’acceleratore per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.Un progetto faraonico, con continui rinvii, e spreco di denaro pubblico. Tra rimodulazioni e ritardi ora il cronoprogramma prevede il termine al 2034 mentre 2,8 miliardi di euro verranno spostati su RFI la società che gestisce la rete ferroviaria italiana. Ma non erano Salvini e Schifani che dicevano che i soldi del Ponte non si potevano utilizzare per altro? A Niscemi, dopo il ciclone Harry, cittadini e imprese stanno ancora aspettando le risorse previste per chi abitava nella zona rossa nonostante abbiano fatto regolare richiesta. Ora che la zona rossa è stata ristretta a 100 metri devono presentare nuovamente domanda di ristoro senza avere certezza di ottenerlo. Come al solito questo governo è debole con i forti e forte con i deboli”. E’ quanto afferma la senatrice M5S Ketty Damante.