Oss e ausiliari specializzati assunti durante il Covid all’ASP di Agrigento, interrogazione dell’on. Marchetta

Un intervento della Regione per riconoscere il lavoro svolto dagli Operatori socio sanitari e dagli ausiliari specializzati assunti dall’ASP di Agrigento nel maggio del 2020, durante la fase più critica della pandemia. È quanto viene chiesto dall’On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario dell’Ars, con un’interrogazione parlamentare rivolta al Presidente della Regione e all’ Assessore alla Salute.I lavoratori erano stati reclutati tramite graduatoria per far fronte all’emergenza Covid, in applicazione del decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14. I contratti ebbero una durata di tre mesi e non furono prorogati, nonostante la disponibilità degli operatori a proseguire il servizio.Con la delibera n. 816 del 7 novembre 2024 l’ASP di Agrigento ha avviato una procedura di stabilizzazione che richiede almeno 18 mesi di servizio maturati entro il 31 ottobre 2024. Un requisito che ha di fatto escluso questi lavoratori, impedendo loro di accedere alla stabilizzazione.“Si tratta di operatori che hanno lavorato nel momento più drammatico della pandemia, quando il rischio di contagio era altissimo e le strutture sanitarie non erano ancora organizzate per affrontare l’emergenza. È giusto che il loro servizio venga riconosciuto”, ha sottolineato l’On. Marchetta durante il suo intervento in Aula.L’interrogazione chiede al Governo regionale di adottare provvedimenti per riconoscere il periodo di lavoro svolto e consentire a questi operatori di ottenere il titolo preferenziale previsto dalla normativa emergenziale nelle procedure di assunzione del Servizio sanitario.