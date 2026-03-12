Morte Manlio Gallo, cordoglio di Schifani: «Riferimento per la classe forense palermitana ed esempio di libertà intellettuale»

«L’avvocato Manlio Gallo, da poco nominato Presidente emerito dell’Ordine degli avvocati di Palermo, ha rappresentato con i suoi settant’anni di professione forense un esempio di rigore, integrità, competenza.

È stato un punto di riferimento per tutti noi, che abbiamo svolto in questa terra una professione complessa ed entusiasmante, un testimone di quella libertà intellettuale che è il principio a cui tutta la classe forense deve ispirarsi, nel rispetto della legalità e del diritti di ogni cittadino. A nome mio e di tutto il governo regionale, esprimo il più sentito cordoglio ai familiari e all’intero Foro palermitano». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.