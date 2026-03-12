Salute

Morte Manlio Gallo, cordoglio di Schifani: «Riferimento per la classe forense palermitana ed esempio di libertà intellettuale»

Redazione 3

Morte Manlio Gallo, cordoglio di Schifani: «Riferimento per la classe forense palermitana ed esempio di libertà intellettuale»

Gio, 12/03/2026 - 12:00

Condividi su:

«L’avvocato Manlio Gallo, da poco nominato Presidente emerito dell’Ordine degli avvocati di Palermo, ha rappresentato con i suoi settant’anni di professione forense un esempio di rigore, integrità, competenza.

È stato un punto di riferimento per tutti noi, che abbiamo svolto in questa terra una professione complessa ed entusiasmante, un testimone di quella libertà intellettuale che è il principio a cui tutta la classe forense deve ispirarsi, nel rispetto della legalità e del diritti di ogni cittadino. A nome mio e di tutto il governo regionale, esprimo il più sentito cordoglio ai familiari e all’intero Foro palermitano». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Articoli correlati

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta