Mondello, annullato per il maltempo il programma di venerdì del 4° Trofeo Filippi

Pioggia, vento e mare grosso hanno costretto gli organizzatori della Canottieri Mondello, collaborati dal Roggero di Lauria, ad annullare il programma di apertura nel pomeriggio di oggi del 4° Trofeo Filippi di beach sprint, costola emergente del canottaggio. Così rinviate alle 8 del mattino di sabato le prime gare della manifestazione che vedrà domenica la conclusione nel tratto di spiaggia a fianco dello Stabilimento balneare.

Di scena i singoli, i doppi misti ed i 4 misti, sui 500 metri tra andata e ritorno con la particolarità della partenza di corsa dalla battigia così come l’arrivo. Si inizierà con le qualificazioni dei senior e degli junior riservate ad atleti nazionali ed internazionali. Poi dalle 13,30 saranno recuperate le prove annullate venerdì, quelle valide per la classifica master ed universitari.

Grande attesa per i campioni europei e dell’Egitto richiamati da un evento che avrà importanza nelle varie selezioni nazionali in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 dove il beach sprint esordirà tra le nuove discipline con tanto spettacolo.

“Non è stato possibile oggi allestire i campi di regata – spiega Carlo Landolina, presidente della Canottieri Mondello – per il cattivo tempo che ha flagellato Mondello. Malgrado lo sforzo organizzativo imponente, tutto è stato vano. Lo specchio d’acqua non ci ha consentito di fare gareggiare in sicurezza i concorrenti master ed universitari. Speriamo bene nelle prossime due giornate del programma che secondo il meteo dovrebbero far tornare il sole sulla spiaggia di Mondello”.