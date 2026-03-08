Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Derby di Milano nella 28esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 8 marzo, il Milan sfida l'Inter – in diretta tv e streaming – a San Siro in un big match di campionato che pesa in ottica scudetto. I nerazzurri arrivano alla sfida con dieci punti di vantaggio sui rossoneri e sono reduci dalla vittoria per 2-0 in casa contro il Genoa. La squadra di Allegri invece ha battuto con lo stesso risultato la Cremonese nell'ultimo turno di Serie A. Il derby tra Milan e Inter è in programma oggi, domenica 8 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu Milan-Inter sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)