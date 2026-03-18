Lampedusa, Savarino :«Grande attenzione del governo, lunedì consegneremo la stazione marittima»

«C’è grande attenzione da parte del governo regionale per Lampedusa. Lo conferma il finanziamento di 760 mila euro concesso al Comune, approvato oggi dalla giunta e finalizzato alla ricostruzione del campanile della Chiesa Madre. Lunedì prossimo mi recherò sull’Isola, su delega del presidente Schifani, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori urgenti avviati al porto per fronteggiare i danni causati dal ciclone Harry e, inoltre, per consegnare al sindaco e a tutta la comunità locale la nuova stazione marittima, edificio ristrutturato con fondi regionali». Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino.