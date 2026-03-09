Il Tennistavolo Caltanissetta Terranova brilla ai Campionati Regionali

Continua spedito il percorso vincente nel campionato di C2 del Tennistavolo Caltanissetta Terranova. Sabato i nostri hanno battuto per 5 a 1 il Calascibetta, confermando il secondo posto con 20 punti dietro il Caltagirone a 22. Paolo Alongi ha messo, come al solito, i suoi sigilli con due splendide vittorie, seguito da un sempre più continuo e affidabile Manuel Tandurella, anche lui protagonista di due limpide vittorie. Il quinto suggello lo ha messo Andrea Alongi che con un secco 3 a 1 su Giuseppe Territo ha chiuso la partita.Bella impresa anche in serie D2 della squadra nissena che si è imposta con un rocambolesco 4 a 3 contro il Boncoraglio Ragusa. La partita si era messa bene per i nisseni che conducevano per 3 a 1 con vittorie di Andrea e Salvatore La Corte nei singoli e nel doppio. La cattiva giornata di Salvatore Oddo ha riportato sotto i ragusani sul 3 pari. A questo punto e salito in cattedra il capitano Salvatore La Corteche con un sofferto 3 a 2 ha battuto Giulio Minardi conquistando il quarto punto che ha dato la vittoria ai pongisti del Tennistavolo Caltanissetta. Una vittoria che li consolida al quarto posto con un finale di campionato sempre più avvincente.