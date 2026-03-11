Igea Virtus, l’ira del presidente Bonina: “Savoia e Nissa avevano chiesto 5 punti di penalizzazione”

Il clima attorno alla Nuova Igea Virtus si fa rovente. Non per i risultati sportivi, che vedono i giallorossi dominare il campionato, ma per la battaglia legale che rischia di stravolgere la classifica. Il presidente onorario dell’Igea Virtus, Immacolato Bonina, ha rotto il silenzio con dichiarazioni al fulmicotone, un video su facebook, puntando il dito contro la strategia, ritenuta poco etica, delle dirette concorrenti.

Il fulcro della polemica riguarda l’atteggiamento di Savoia e Nissa, club che secondo Bonina starebbero cercando di colmare nelle aule di tribunale il divario tecnico emerso sul rettangolo verde. Il presidente non usa giri di parole per descrivere l’operato delle rivali:

“Sono tutti segnali forti, basti pensare che Nissa e Savoia avevano chiesto cinque punti di penalizzazione e cinque punti sono stati dati. Sembra di essere su Striscia la Notizia. Lancio un appello al popolo di Barcellona Pozzo di Gotto: ci giocheremo tutte le carte possibili e immaginabili, andremo a Roma a fare ricorso con i tempi e i modi giusti, perchè questa penalizzazione venga annullata. Ho parlato con la squadra, dobbiamo vincere il campionato e azzereremo la penalizzazione perchè abbiamo gli strumenti e i mezzi per poterlo fare”.

Secondo la dirigenza barcellonese, l’accanimento mostrato da queste società su un vizio formale riguardante il portiere De Falco (una squalifica non scontata risalente a tempi remoti) rappresenta una caduta di stile per club di tale blasone.

Bonina chiarisce la buona fede del club, sottolineando come l’errore sia figlio di un sistema che non aiuta le società dilettantistiche a verificare i precedenti nei professionisti:

“Mi sembra tutto studiato scientificamente e politicamente, il deferimento che arriva dopo tre mesi, sentenza che arriva a pochi giorni da una partita fondamentale con la Reggina sono tutte cose che ti fanno riflettere e ti fanno pensare. Anche la città deve vincere il campionato, sugli spalti, domenica dovrà essere una guerra sportiva. Non possiamo accettare queste angherie, queste ingiustizie. Questo popolo merita una categoria superiore. Adesso attendiamo le motivazioni, loro hanno deciso che vogliono falsare questo campionato e allora dico ci mandino le motivazioni nei tempi giusti, l’appello nei tempi giusti, il deposito entro tre settimane.

Bonina conclude con una riflessione amara ma ferma sulla credibilità del torneo: