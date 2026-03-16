Difesa, Morfino(M5S): “Governo chiarisca su elicotteri Usa nel Parco delle Madonie”

“È inaccettabile apprendere della presenza di elicotteri statunitensi all’interno della zona A del Parco delle Madonie, un’area sottoposta al massimo livello di tutela ambientale. Chi ha autorizzato il sorvolo e l’eventuale attività di questi mezzi? Si tratta di esercitazioni militari? E con quali permessi?”.

Lo afferma la deputata M5S palermitana Daniela Morfino, annunciando la presentazione di un’interrogazione urgente al ministro della Difesa, al ministro degli Affari Esteri e al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, assieme ad un accesso agli atti per fare piena luce sull’episodio.

“Se quanto segnalato venisse confermato – prosegue – sarebbe l’ennesima dimostrazione di quanto la Sicilia venga troppo spesso trattata come territorio “disponibile”per operazioni decise altrove, senza alcuna trasparenza verso i cittadini e senza il necessario coinvolgimento delle istituzioni locali. Il governo nazionale e regionale chiariscano immediatamente cosa sta accadendo. I siciliani hanno il diritto di sapere chi autorizza queste attività, con quali modalità e con quali garanzie per l’ambiente e la sicurezza. Non possiamo accettare che un’area naturalistica di straordinario valore come il Parco delle Madonie diventi teatro di operazioni opache o di cui nessuno risponde. Pretendiamo rispetto, trasparenza e risposte urgenti”, conclude la deputata cinquestelle siciliana.