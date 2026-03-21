Caltanissetta, successo per l’Invicta 93Cento: supera il Team 79 di Piazza Armerina con il punteggio di 50-30

L’Invicta 93Cento chiude la prima fase del campionato Under 13 con una vittoria convincente tra le mura amiche, superando il Team 79 di Piazza Armerina con il punteggio di 50-30. Un successo che rappresenta non solo due punti importanti in classifica, ma anche il coronamento di un percorso lungo e impegnativo per i giovani nisseni. Non è stata una stagione semplice: tra difficoltà, fatica e momenti di crescita, il gruppo ha saputo però restare unito, lavorando con determinazione e mostrando progressi costanti. Questa vittoria assume quindi un valore ancora più significativo, soprattutto alla luce della gara d’andata, quando al PalaFerraro era stato il Team 79 ad avere la meglio. Sul parquet di casa, invece, i ragazzi dell’Invicta hanno messo in campo energia, attenzione difensiva e buone soluzioni offensive, costruendo nel corso della partita un vantaggio solido e meritato fino al definitivo 50-30.Con questo risultato, i nisseni raggiungono proprio il Team 79 in classifica, rendendo ancora più interessante il prosieguo della stagione. Le due squadre si affronteranno infatti ancora una volta nella seconda e ultima fase del campionato, nuovamente a Piazza Armerina, in quello che si preannuncia a tutti gli effetti come un vero e proprio scontro diretto.Una sfida che promette spettacolo e intensità, e che metterà alla prova la crescita e la maturità di un gruppo che, passo dopo passo, sta dimostrando di poter competere con determinazione e carattere.