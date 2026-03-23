Caltanissetta. Referendum, l’ex assessore Falcone: “Grazie ai Servizi Demografici e a tutto il personale coinvolto per l’impegno straordinario che stanno dimostrando”

Caltanissetta. Matilde Falcone, già assessore comunale, attraverso una nota esprime un “sentito ringraziamento ai Servizi Demografici e a tutto il personale coinvolto per l’impegno straordinario che stanno dimostrando” in occasione del referendum del 22 e del 23 marzo. Di seguito la nota integrale.

In occasione del referendum svoltosi nelle giornate del 22 e 23 marzo, desidero esprimere un sentito ringraziamento ai Servizi Demografici e a tutto il personale coinvolto per l’impegno straordinario che stanno dimostrando. Gli uffici, già da mesi — sin da quando ricoprivo l’incarico di Assessore — si sono preparati con grande professionalità e organizzazione a questa importante tornata elettorale. Negli ultimi tre giorni, il personale sta garantendo un servizio continuo e puntuale, operando dalle sei del mattino fino a notte inoltrata, per far fronte alle numerose richieste di rilascio delle carte d’identità, nonché di duplicati e nuove tessere elettorali. Il grande afflusso di cittadini è stato gestito con spirito di abnegazione, serietà e senso del dovere, a testimonianza della qualità del lavoro svolto dall’Ufficio Anagrafe e da tutti i Servizi Demografici.Da ex Assessore, anche alla luce del potenziamento dell’ufficio avviato durante il mio mandato attraverso l’inserimento di nuove unità di personale, e soprattutto da cittadina, rivolgo un sincero grazie a tutti i dipendenti per la dedizione e la professionalità che stanno dimostrando. Un ringraziamento particolare va al Dirigente Dott Intilla, e alla dottoressa Di Gesù posizione organizzativa , e a tutto il personale che continua a operare con impegno per il bene della comunità. Il lavoro svolto rappresenta un esempio concreto di efficienza e attenzione verso la città e i suoi cittadini.

Matilde Falcone già assessore comunale