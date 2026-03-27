Caltanissetta: quando il club sostiene la scuola. Nissa Rugby e Liceo “Volta” insieme per la meta regionale

CALTANISSETTA – Caltanissetta si prepara a una nuova sfida ovale. Grazie alla sinergia tra il mondo della scuola e quello dello sport, la Nissa Rugby ha avviato una collaborazione strategica con il Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo della città per preparare gli studenti in vista dei prossimi impegni agonistici.

Un ponte tra scuola e FIR L’iniziativa è nata sotto i migliori auspici grazie alla mediazione di Michele D’Oro, Responsabile Provinciale della FIR (Federazione Italiana Rugby), che ha fatto da tramite tra l’istituto scolastico e la società sportiva. Gli insegnanti del liceo, i dinamici professori Emilio Galiano, Alessandro Andaloro e Patrizia Terrana, hanno scelto di affidarsi all’esperienza della Nissa Rugby dopo aver iscritto la scuola ai Giochi della Gioventù.

Obiettivo: Fase Regionale Essendo l’unica scuola superiore della provincia di Caltanissetta iscritta alla competizione, il Liceo Scientifico accederà direttamente alla fase regionale, prevista per il prossimo 21 aprile (data in attesa di conferma ufficiale). Per non farsi trovare impreparati davanti a compagini di altre province che vantano anni di pratica, la Nissa Rugby ha messo a disposizione il proprio staff tecnico. Gli allenamenti saranno diretti da due figure d’eccezione: Evelyn Manganaro e Sonia Orlando, che avranno il compito di trasmettere ai ragazzi le basi fondamentali del gioco e i valori del rugby in tempi record.

Preparazione “accelerata” Il percorso prevede una serie di interventi mirati per fornire agli studenti gli strumenti tecnici e tattici necessari. L’obiettivo non è solo agonistico, ma educativo: permettere ai ragazzi di affrontare il torneo con consapevolezza e spirito di squadra, confrontandosi alla pari con realtà che masticano rugby da molto più tempo.

“Abbiamo concordato una serie di interventi per dare ai ragazzi le basi necessarie,” spiegano dalla Nissa Rugby. “Affronteranno squadre che giocano da anni, quindi stiamo lavorando per dare loro tutto il supporto possibile per onorare al meglio questa sfida regionale.”

In bocca al lupo ai giovani atleti del Liceo Scientifico e al team della Nissa Rugby per questa nuova avventura!