Caltanissetta, il 22 marzo al Palamilan il 9° torneo di pallavolo in onore di Gesù Nazareno

Si disputerà domenica 22 marzo, a partire dalle ore 9.00, presso il Palamilan di Caltanissetta, in via Chiarandà, il 9° torneo di pallavolo in onore di Gesù Nazareno. L’evento è organizzato dall’Associazione Gesù Nazareno con l’imprescindibile e collaudata collaborazione della Kanguro Volley di Caltanissetta del Presidente Peppe Serio. Il livello tecnico della manifestazione quest’anno sarà più alto considerato che le squadre maschili partecipanti militano tutte nel campionato di Prima Divisione. A contendersi il titolo saranno i ragazzi della Kanguro Volley guidati dal mister Antonio Spadaro, che affronteranno la RED MADONIE di Castellana Sicula e la FATANASCIM di Niscemi.

L’evento è patrocinato dal Comitato Territoriale Akranis della Federazione Italiana Pallavolo, che, tra l’altro, mette anche a disposizione gli arbitri federali e dal Comune di Caltanissetta che ha autorizzato l’utilizzo dell’impianto del Palamilan. Il programma dell’evento prevede alle ore 8,30, il raduno dei partecipanti, alle 9,00 il tradizionale momento di preghiera, seguito dall’esecuzione dell’inno nazionale a cura del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Caltanissetta, diretto dal maestro Ivana Stella e, quindi l’inizio delle gare. Intorno alle 13.30 si svolgerà la premiazione, alla quale hanno assicurato la propria presenza l’assessore allo Sport – Eventi e Viabilità del Comune di Caltanissetta, Toti Petrantoni, il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Akranis, Salvatore Di Mauro, e il consigliere federale nazionale FIPAV, Davide Anzalone. Quello di domenica sarà l’ultimo appuntamento dell’Associazione Gesù Nazareno con queste attività collaterali che hanno lo scopo di diffondere la conoscenza, la devozione e l’amore verso Gesù Nazareno, in attesa del momento più intenso e significativo: la processione di Gesù Nazareno, la Domenica delle Palme, evento che aprirà ufficialmente la Settimana Santa di Caltanissetta.