Caltanissetta. Finanziamenti a fondo perduto per le PMI che investono in Centro Storico: pubblicato l’Avviso pubblico

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di finanziamenti a fondo perduto per le piccole e medie imprese (PMI).

Come già divulgato lo scorso 10 marzo (clicca qui per tutti i dettagli), l’iniziativa è volta a sostenere l’apertura di nuove realtà imprenditoriali all’interno della zona A1 del Piano Regolatore Generale, corrispondente al centro storico della nostra città.

L’Avviso pubblico prevede un contributo massimo di 10.000 euro per ogni singola proposta selezionata da destinare alle nuove attività riconducibili ai seguenti settori: attività commerciali di vendita al dettaglio, artigianali (alimentari e/o artistico tradizionali), artistico-culturali, di somministrazione alimenti e bevande.

La graduatoria terrà conto di diversi parametri come l’originalità e gli elementi innovativi del progetto, l’utilizzo di strumenti digitali di promozione, l’esperienza del titolare e la fattibilità tecnica ed economica dell’iniziativa. Sono escluse dal finanziamento le attività legate alla vendita di armi, articoli per soli adulti, sigarette elettroniche, “compro oro”, sale scommesse, negozi di telefonia e minimarket di prodotti non artigianali.

CLICCA QUI PER CONSULTARE L’AVVISO PUBBLICO