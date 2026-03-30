Caltanissetta, Dragon Academy Group: vittoria del giovane Christian D’Asero al Fighter’s Day 4 a Erice

Christian D’Asero: una vittoria convincente al Fighter’s Day 4. Prosegue il percorso di crescita della Dragon Academy Group, che al Fighter’s Day 4, disputato presso il Palacardella di Erice, registra una bella vittoria con il giovane atleta sancataldese Christian D’Asero. Impegnato nella pre-card dell’evento, D’Asero ha offerto una prestazione solida e ordinata, gestendo il match con lucidità e dimostrando una chiara evoluzione sia sotto il profilo tecnico che mentale.La A.s.d Dragon Academy Group conferma così la propria capacità di accompagnare i giovani in un processo di crescita che va oltre il risultato, valorizzando impegno, disciplina e responsabilità. Un ringraziamento all’organizzazione dell’evento e al Maestro Emanuele Di Fatta per l’opportunità e l’accoglienza.